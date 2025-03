Kampf gegen sexualisierte Gewalt

Die Polizei betont, dass fast alle Trainer, Übungsleiter und sonstige Vereinsmitglieder wichtige engagierte Arbeit für unsere Kinder machen. Es gebe aber wenige, die Vereine nutzten, um gegenüber Kindern sexuell übergriffig zu werden. Denn: in Vereinen haben Täterinnen und Täter Zugriff auf viele Minderjährige. Auch die Vereinsstruktur kann ausgenutzt werden. Damit das nicht passiert, gibt es unterschiedliche Ansätze. Einen Ehrenkodex des Landessportbundes, Führungszeugnisse - aber auch Aus- und Fortbildung für Trainerinnen und Trainer. Und Präventionsprogramme für Kinder und Jugendliche. Ansprechpartner zum Thema ist das Kommissariat Kriminalprävention/Opferschutz der Polizei Hagen.





Dazu noch ein Appell der Hagener Polizei: wer Hinweise auf einen Missbrauch hat, sollte nicht zögern, die Polizei zu verständigen.

Die Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen ist der Polizei Hagen ein wichtiges Anliegen. Neben der Strafverfolgung gilt es, auch umfassende Präventions- und Aufklärungsarbeit zu leisten. Hier engagiert sich die Dienststelle für Kriminalprävention/Opferschutz der Polizei Hagen maßgeblich und beleuchtet das Thema mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Dieses Mal: Sportvereine.





Mit Blick auf Sportvereinen lässt sich feststellen, dass es sehr wenige übergriffige Personen gibt. "Fast alle Trainer, Übungsleiter und sonstige Vereinsmitarbeiter machen ohne Hintergedanken sehr gute und engagierte Arbeit zum Wohl der Kinder und Jugendlichen", betont Kriminalhauptkommissar Ralph Hoffmann von der Polizei Hagen. "Aber es gibt auch die wenigen Personen, egal ob selber Sportler oder Mitarbeiter, die die Vereine nutzen, um gegenüber Kindern sexuell übergriffig zu werden", so Hoffmann weiter.





Denn in Sportvereinen oder auch anderen Vereinen haben Täterinnen und Täter Zugriff auf viele Minderjährige. Auch die Vereinsstruktur kann von Menschen ausgenutzt werden. Denn oftmals gibt es ein Umfeld, in dem man sich gegenseitig vertraut und unterstützt. Das familiäre Umfeld macht es so schwer, einer Person zuzutrauen, dass sie Schutzbefohlenen schaden will. Darüber hinaus gibt es beim Sport unterschiedliche Gelegenheiten und Situationen, die ausgenutzt werden können. Hierzu gehören Umkleidesituationen, Hilfestellungen, Fahrten zum Sport, gemeinsame Übernachtungen und ähnliches.





Was unternimmt der organisierte Sport nun gegen sexualisierte Gewalt in seinen Reihen?





Im Landessportbund (LSB) Nordrhein-Westfalen gibt es das "Qualitätsbündnis gegen sexualisierte Gewalt im Sport". Jeder dem LSB angeschlossene Verein, Kreis- beziehungsweise Stadtsportbund und Fachverband hat die Möglichkeit, sich diesem Qualitätsbündnis anzuschließen. Es müssen dann unterschiedliche Qualitätskriterien erfüllt werden:





Ehrenkodex, Erweitertes Führungszeugnis





Alle Personen wie Mitarbeiter, Betreuer, Trainer und Übungsleiter die Kinder oder Jugendliche betreuen, müssen den Ehrenkodex des Landessportbundes unterschreiben und soweit sie für den Verein arbeiten, ein erweitertes Führungszeugnis vorweisen, dass alle fünf Jahre erneuert werden muss.





Risikoanalyse





Alle Vereine, Bünde und Fachverbände unterziehen sich einer Risikoanalyse, die die für den Verein spezifischen Gefahrenmerkmale herausarbeitet.





Erstellen eines Schutzkonzeptes und eines Interventionsleitfadens Auf Grundlage einer Risikoanalyse wird für den Verein ein individuelles Schutzkonzept gegen sexualisierte Gewalt ausgearbeitet. Es ist ergänzt durch einen Interventionsleitfaden der darstellt, welche Maßnahmen im Fall eines sexuellen Übergriffes zu ergreifen sind. Der Verein hat hierbei weder einen Ermittlungs-, noch einen Vernehmungsauftrag! Er muss jedoch auf Grund seiner Garantenpflicht handeln.





Benennung und Ausbildung einer Ansprechperson In jedem Verein, Bund oder Fachverband sollte es mindestens eine, besser zwei, ausgebildete Ansprechpersonen geben, deren Aufgabe es ist, die Prävention im Verein zu organisieren und im Fall einer Grenzverletzung oder eines sexuellen Übergriffs gegebenenfalls in Absprache mit den Eltern und/oder den Betroffenen gemäß Interventionsleitfaden die richtigen Schritte einzuleiten. Die ausgewählten Ansprechpersonen sind nicht verpflichtet eine Anzeige bei den Strafverfolgungsbehörden einzuleiten, aber sie sind verpflichtet, etwas zu unternehmen. Das können unter anderem Maßnahmen innerhalb des Vereins in Absprache mit dem Vorstand sein, aber auch die Weitervermittlung an kommunale oder freie Beratungsstellen oder die Information von Strafverfolgungsbehörden.





Aus- und Fortbildung zum Thema für Trainer, Übungs- und Jugendleiter Seit einigen Jahren müssen alle neu ausgebildeten Übungs-/Jugendleiter und Trainer im Rahmen ihrer Ausbildung an einem Modul zum Thema "sexualisierte Gewalt"

teilgenommen haben. Für früher ausgebildete Übungsleiter werden entsprechende Fortbildungen angeboten.





Aufbau und Pflege eines lokalen Netzwerkes Jede Ansprechperson sollte sich innerhalb ihrer Kommune durch Kontaktaufnahme mit Beratungsstellen (Stadt, Polizei, freie Träger) ein Netzwerk aufbauen. Dieses ist wichtig, um im Fall einer Intervention kompetente Ansprechpersonen zu haben, die unterstützen beziehungsweise übernehmen können. Das Netzwerk kann zudem genutzt werden, um gemeinsam präventive Projekte durchzuführen. Jeder Verein/jede Ansprechperson hat die Möglichkeit, sich an die Ansprechpersonen des Kreissportbunds, Stadtsportbunds und des Landessportbunds zu wenden und dort Unterstützung zu bekommen.





Präventive Programme für Kinder





Präventive Programme können zum Beispiel Selbstbehauptungstrainings für Kinder oder pädagogische Theaterstücke sein (zum Beispiel "Anne Tore sind wir stark").

Die Theaterstücke können über den Landessportbund gebucht werden.





Die Vereine werden bei der Erstellung der Konzepte, Risikoanalyse und der Ausbildung von Ansprechpersonen sowie der Aus- und Fortbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt. Dies gilt auch für die Durchführung von Elternabenden. Vereine können Referentinnen und Referenten sowie Beraterinnen und Berater des LSB buchen. "Wichtig ist allerdings, dass solche Konzepte nicht nur auf dem Papier stehen, sondern in den Vereinen auch gelebt werden. Nur so besteht die Möglichkeit die Gefahren für Kinder und Jugendliche Opfer eines sexuellen Übergriffes zu werden, so gering wie möglich zu halten", so Kriminalhauptkommissar Ralph Hoffmann. "Abschließend möchte ich noch darum bitten, in den Vereinen Ihrer Kinder nachzufragen, ob es dort solch ein Schutzkonzept und eine Ansprechperson gibt. Was wird dort konkret für den Schutz von Kindern gegen sexualisierte Gewalt getan und wird auf die Möglichkeiten, die der Landessportbund bietet, hingewiesen?"





Sollte es spezielle Fragen zu diesem Thema geben, steht das Kommissariat Kriminalprävention /Opferschutz der Polizei Hagen allen Interessierten telefonisch zur Verfügung. Die Dienststelle ist unter den Rufnummern 02331 - 986 -3650, sowie unter kk_kpo.hagen@polizei.nrw.de per Mail erreichbar. Sie haben Hinweise auf einen Missbrauch? Zögern Sie nicht, die Polizei zu verständigen.

Wählen Sie den Notruf (110) oder suchen Sie eine Polizeiwache auf.