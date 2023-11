Activity-Day auf dem Elbersgelände

Die Sportler konnten sich auf verschiedenste Art und Weise austoben. So zum Beispiel auf der Tanzfläche in ,,Pole Garage''. Etwas was sie eigentlich in den Trainingseinheiten nicht machen. Das fiel den Sportlern deswegen so leicht, sagt Phoenix Hagen Spieler Dennis Nawrocki.

© Radio Hagen

Auf der nächsten Station ging es heiß einher! In der Küche von Elbers 800° wurde eine Currysauce gekocht. Was alles in eine Currysauce rein kommt, überraschte VfL Eintracht Hagen Spieler Kim Vossfels.

© Radio Hagen

Auch im Sprungwerk gab es einiges zu machen. Die kleinen Kinder konnten zusammen mit den Sportlern im Trampolin-Basketball-Duell antreten oder einfach nur ein paar Tricks üben. Und das hat VfL Eintracht Hagen Spieler Theo Bürgin viel Spaß gemacht.

