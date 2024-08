ADFC fragt nach Erfahrungswerten

Im September geht der Fahrradklimatest in die nächste Runde. Dabei will der Fahrradclub ADFC wieder wissen, wie es mit dem Radfahren in den einzelnen Städten aussieht, auch der Club in Hagen ist mit am Start. Unserer Stadt wurde bisher negativ bewertet, hat aber schon einiges verbessert.

© ADFC Hagen