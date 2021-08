Adventure Included

Der Film ist in Zusammenarbeit mit der Gesamtschule Eilpe entstanden. Zwei Inklusionsklassen wurden für zwei Jahre mit der Kamera begleitet. Hierbei handelt es sich um zwei achte Klassen, in denen Schüler mit und ohne Behinderung zusammen lernen. Das Ergebnis sind 150 Stunden Filmmaterial, die letzten Endes auf 70 Minuten gekürzt wurden. Finanzielle Unterstützung gab es für das Projekt von der Aktion Mensch. Die Premiere am Samstag ist bereits ausgebucht. Für zwei Vorstellungen am kommenden Sonntag sind im Kino Babylon in der Pelmke noch Plätze frei.

Reservierungen per Mail unter: Info@veex.de