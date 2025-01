Sabin Tambrea zu Besuch in Hagen

Der Schauspieler bekannt aus Babylon Berlin, Ku'Damm und bald der Verfilmung von Fitzeks "Der Heimweg", war am 11.01. und am 12.01. in Hagen. Im Theater gab er eine Lesung aus seinem neuen Buch "Vaterländer". In der Pelmke wurde sein neuer Film "Die Herrlichkeit des Lebens" vorgestellt, danach gab es ein Gespräch mit dem Schauspieler.

© Radio Hagen/ Pascal Neves Santos