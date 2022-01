AKH-Expertentelefon

Anruferinnen und Anrufer bekommen am Hörer alle Infos zu Infektionen im Kinder- und Jugendalter. Dabei kann es um Symptome, Krankheitsverläufe oder auch ums Thema Impfen gehen. Am anderen Ende der Leitung sitzt Dr. Jan-Claudius Becker, der Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am AKH. Das Telefon ist am Donnerstag, den 03. Februar, von 16:30 bis 18 Uhr besetzt und unter der Nummer (02331) 2011555 erreichbar.