Einmal im Jahr dreht sich in unserem Programm alles um die gute Sache. Am 20. Dezember war es wieder so weit: Die NRW-Lokalradios hatten ihren großen Lichtblicke-Spendentag und riefen ganztägig zu Spenden für die gemeinsame Aktion Lichtblicke e. V. auf. Passend zum 25. Jubiläum der Hilfsaktion für in Not geratene Kinder und Jugendliche in NRW haben sich die Hörerinnen und Hörer wieder mächtig ins Zeug gelegt und viele kleine und große Beträge für die gute Sache gespendet. Die Spendensumme kann sich sehen lassen: Über 1,2 Million Euro sind allein an diesem Tag zusammengekommen. Die Spendensumme insgesamt erhöht sich damit auf über 2,2 Millionen Euro.

Mehr als 15.000 Kindern und Jugendlichen konnte schon geholfen werden

Seit Beginn der neuen Spendensaison im Oktober 2023 hat der Lichtblicke-Spendenbeirat bereits 513 Anträge auf finanzielle Unterstützung bewilligt und konnte so rund 15.434 Kinder und Jugendlichen einen Lichtblick in schwierigen Zeiten geben. In diesem Zeitraum wurden über 1,5 Millionen Euro an Betroffene Familien und soziale Projekte weitergegeben. Darin enthalten sind auch 256 Anträge in Höhe von 1,11 Millionen Euro, die im Rahmen von "Das große Danke!" positiv beschieden wurden. Mit dieser Sonderaktion bedankt sich Lichtblicke bei den vielen Unterstützern, die sich für die Hilfsaktion zum Teil seit vielen Jahren engagieren. Jedes der 45 Lokalradios in NRW konnte 25.000 Euro für soziale Projekte vor Ort ausloben, bei denen benachteiligte Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt stehen. Vereine, (caritative) Verbände, soziale Einrichtungen, Jugendtreffs, Elterninitiativen oder Nachbarschaftshilfen mit Sitz in NRW waren von Ostern bis Mitte November aufgerufen, sich mit ihren Ideen bei ihrem Lokalradio um finanzielle Mittel für ihre sozialen Vorhaben zu bewerben.

0-Euro-Scheine sichern

Wer nicht nur spenden, sondern auch shoppen möchte, für den ist der Lichtblicke-Shop weiterhin rund um die Uhr geöffnet. Dort kann man zum Jubiläum gleich zwei neue Editionen der beliebten 0-Euro-Scheine käuflich erwerben – ein hochkarätiges Doppelpack sozusagen. Für den guten Zweck haben sich Herbert Grönemeyer und Atze Schröder jubiläumsreif ins Zeug gelegt. Herausgekommen sind die beiden Jubiläums-Editionen mit den Motiven "DAS IST LOS" und "DER ERLÖSER". Sie sind die Scheine Nummer 5 und 6 in der Serie aller bisherigen Star-Editionen und ein absolutes Muss für jeden 0-Euro-Schein-Fan.

Wer selbst eine Spende machen möchte, gelangt hier zum Spendenformular. Macht bitte mit! Jede kleine und große Spende ist herzlich Willkommen und hilft, Kindern und Jugendlichen in schwierigen Zeiten einen kleinen Lichtblick zu schenken. Wir sagen vielen Dank für eure großartige Unterstützung!

Auch wenn schon eine beachtliche Summe zusammengekommen ist, freut sich die Aktion Lichtblicke weiterhin über jede kleine und große Spende. Informationen zu den Spendenmöglichkeiten finden Interessierte auf www.lichtblicke.de. Hier gelangt man auch zum Shop, um die 0-Euro-Scheine zu erwerben. Allgemeine Informationen zur Aktion Lichtblicke e.V., Bildmaterial sowie den aktuellen Spendenstand findet ihr ebenfalls unter www.lichtblicke.de.

Vielen Dank für eure Spenden

Die Aktion Lichtblicke e. V. und wir als Radiosender sagen an dieser Stelle herzlich DANKE an alle Spenderinnen und Spender für die tollen Aktionen, das große Engagement und die finanzielle Unterstützung in diesen schwierigen Zeiten.

Über die Aktion Lichtblicke

Seit 25 Jahren unterstützen wir zusammen mit unserer Aktion Lichtblicke bedürftige Kinder und Familien aus NRW. Wer hätte mit Start Ende der 90er Jahre gedacht, dass unsere Aktion Lichtblicke so erfolgreich sein würde? In 25 Jahren sind NRW-weit über 86 Millionen an Spendengeldern eingegangen. Damit konnten wir über 250.000 Kindern und ihren Familien wieder ein Lachen schenken.

Die Aktion Lichtblicke e.V. kümmert sich besonders um Menschen unter uns, die schwere Schicksalsschläge hinnehmen müssen: Die Schwachen und Benachteiligten in unserer Gesellschaft, die keine Lobby für ihre Anliegen haben. Hier sind es vor allem Kinder, die besonders unter den Notsituationen leiden, in die ihre Familien geraten. Und gerade den Kleinsten wollen wir Aufmerksamkeit, Solidarität und Mittel spenden. Kinder sind unsere Zukunft und haben die solidarische Hilfe aller verdient. Wir nehmen mit unserer Arbeit unsere gesellschaftliche Verantwortung wahr, wollen Lobby und Stimme sein und Hilfebedürftigen in Nordrhein-Westfalen tatkräftig helfen. Unbürokratisch, schnell und effektiv.