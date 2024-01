J-Apotheken sammeln für Lichtblicke

J-Apotheken für den guten Zweck

Das ist doch mal ein schöner Jahresstart für unsere Aktion Lichtblicke. Fast Tradition ist der Scheck der J-Apotheken um Friedrich Wassermann. 4.100€ für den guten Zweck. Gesammelt wurde erneut in der Adventszeit. Anstatt ihre Taler gegen Prämien einzulösen, hatten Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, sie zu spenden.

10 Jahre Spenden an Lichtblicke

Bereits das zehnte Jahr in Folge motivierte Familie Wassermann in seinen Hagener Apotheken zum Spenden. Ein Herzensprojekt der Apotheker. Im letzten Jahr wurde sogar ein Spenden-Rekord von 5.000€ aufgestellt. Eine Aktion, die Wassermann auch in den nächsten Jahren nicht aus den Augen verlieren will.

DANKE

Friedrich Wassermann bedankt sich bei seinen treuen Kundinnen und Kunden über die jährliche Unterstützung. Auch wir bedanken uns bei Euch für die Spende an unser lokales Projekt Lichtblicke!