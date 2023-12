Die 0-Euro-Scheine von Atze Schröder und Herbert Grönemeyer

Exklusiv, hochwertig und streng limitiert - das sind die 0-Euro-Scheine - designed von Stars für die Unterstützer der Aktion Lichtblicke. Zum Jubiläum gibt es dieses Mal sogar zwei Editionen. Diese einzigartigen 0-Euro-Scheine sind streng limitiert und daher sehr exklusiv.

Auch in diesem Jahr haben wir wieder die begehrten 0-Euro-Scheine für euch. Wir haben zwei Ausnahmekünstler für die Aktion gewinnen können: Comedian Atze Schröder und Sänger Herbert Grönemeyer stehen in diesem Jahr Pate für die Jubiläumsedition.

Die 0-Euro-Scheine könnt ihr exklusiv HIER im Lichtblicke-Shop kaufen

Auktionen beendet

Wie in jedem Jahr hatten wir bei unseren Stars gesammelt und exklusive Gegenstände, Tickets oder Meet and Greets an euch versteigern dürfen. Egal ob es das Wohnzimmerkonzert mit Bosse oder Frida Gold war, egal ob es die Mega-Auktion mit zwei Tickets für ein U2-Konzert in Las Vegas war oder der VIP-Tag beim Bundesligisten VfL Bochum: wir danken für jedes einzelne Gebot und können jetzt schon sagen, dass es auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg war. Insgesamt sind wir bei einer Summe von stolzen 51.493,73 Euro. Vielen Dank für jeden einzelnen Euro.

Die große Weihnachtsshow

Das nächste Highlight folgte am 16. Dezember. Denn da fand die große "Lichtblicke-Weihnachsshow" der Aktion Lichtblicke in der Turbinenhalle Oberhausen statt.

Ein außergewöhnlicher Event-Abend mit einer Mischung aus Musik und Comedy. Die musikalischen Highlights kamen von Headliner Nico Santos, der deutschen Sängerin Leony und Singer-Songwriter Kelvin Jones. Für die "komischen" Momente sorgten Comedian Markus Krebs und Jürgen Bangert - alias Elvis Eifel.

Die Lichtblicke-Weihnachtsshow

Der große Lichtblicke-Spendentag

Am 20. Dezember feiern wir den großen Lichtblicke-Spendentag. Hier stellen wir uns den ganzen Tag in den Dienst der guten Sache und geben alles, um möglichst viele Spenden für Kinder und Jugendliche in NRW zu sammeln. Helft bitte mit - jeder Euro zählt.