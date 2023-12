Lichtblicke-Weihnachtsshow: Topacts aus Musik und Comedy

Die "Die Lichtblicke-Weihnachtsshow" der Aktion Lichtblicke in der Turbinenhalle Oberhausen stand unter einem guten Stern, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Halle war festlich geschmückt, um die 1200 Gäste auch in Stimmung zu bringen. Alle Zuschauer konnten übrigens nur Karten bei den NRW-Lokalradios gewinnen. Für die gratis Show wollten wir aber auch was sehen: Spenden war angesagt, für Kinder und Familien aus NRW in Not. Und das haben die Gäste gemacht. Stolze 2285 Euro sind an dem Abend nochmal dazu gekommen. Vielen Dank dafür!

Elvis heizt ein, Kelvin Jones liefert ab

Das so ein umfangreiches Programm nicht ohne eine Moderation auskommt, ist klar. Also haben wir Mr. Elvis Eifel aka. Jürgen Bangert persönlich auf die Bühne gestellt, der gewohnt launig durch die verschiedenen Acts geleitet hat. Direkt als Erstes stürmte dann Kelvin Jones auf die Bühne, der dort nach dem Abgang von Jürgen auch alleine blieb und sein Set mit zwei akustischen Stücken einleitete und dann ein Best-of seiner größten Hits zu spielen. Am Schluss gab es noch eine Coverversion von Leonard Cohens "Halleluja". Ein wahrlich guter Einstieg in den Abend.

Markus Krebs, wie wir ihn kennen

Markus Krebs brauchte etwas länger um nach Oberhausen zu kommen. Also ging es direkt vom Auto auf die Bühne, was er dann auch direkt in seiner unnachahmlichen Art erzählte. Überhaupt, Markus Krebs machte seinem Ruf als menschliches Gag-Maschinengewehr alle Ehre und haute Gags am Fließband raus. Zum Teil lachte das Publikum noch über die eine Pointe, als der Comedian schon drei weitere erzählt hatte.

Leony sorgt für Stimmung auf der Tanzfläche

Wir sind ehrlich: Besinnlich geht anders. Die große Lichtblicke-Weihnachtsshow war trotz ruhiger Zwischentöne vor allem eine fette Party. Das zeigte auch der Auftritt von Leony, die für ordentlich Stimmung mit ihren Hits wie "Remedy" oder "Somewhere in Between" sorgte. Da blieb kaum einer ruhig stehen im Publikum. Trotzdem sagte uns die Sängerin im Anschluss: Das war so schön familiär heute Abend. Klar, auch mit der Familie kann man Party machen.

Ein wohliger Abschluss mit Nico Santos

Allein die erste Reihe vor der Bühne hat Nico Santos so sehr entgegengefiebert, dass man schon kurz überlegt hat, Medikamente ins Publikum schmeißen zu müssen. Das löste sich aber glücklicherweise in breitem Jubel auf, als der Sänger gegen 21:35 Uhr die Bühne betrat. Mit Band und seinen Hits im Gepäck gab es kein halten mehr. Hätte er nicht irgendwann Schluss machen müssen, wir würden vermutlich immer noch in der Turbinenhalle stehen und alle zusammen "Better" singen.

Die Bilder von der Show

Die Lichtblicke-Weihnachtsshow