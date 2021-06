Aktionswoche Ausbildung

Die Berufsberater sind diese Woche zum Teil bis in den Abend per Telefon zu erreichen. Jeder, der will, bekommt ein individuell passendes Angebot, sagt die Agentur, die diese Woche auch die Unternehmen speziell ansprechen und über Fördermöglichkeiten beraten will.

Im Bereich der Hagener Arbeitsagentur suchen aktuell 700 junge Männer und Frauen einen Ausbildungsplatz, 578 unbesetzte Ausbildungsstellen stehen zur Verfügung. Es geht um Berufe in fast allen Branchen, ob nun im kaufmännischen Bereich, im industriellen oder im Handwerk.

Hotline Berufsberatung: 02331 202 450