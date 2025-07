SIHK-Hotline zum Ausbildungsstart

Wer eine Ausbildung beginnt, hat zum Start viele Fragen: Das geht von notwendigen Papieren über die richtige Krankenkasse bis hin zu den Rechten und Pflichten von Auszubildenden. Die Leute von der Kammer beantworten aber auch ganz praktische Fragen zu dem, was erlaubt oder zumutbar ist. Stichwort Kaffee kochen oder Hallenboden reinigen. Was ist mit Fahrten zur Berufsschule, was mit Überstunden? Diese und andere Fragen beantwortet das Team der Ausbildungsberatung am Telefon oder auch schriftlich per Mail.

Die Ausbildungshotline gibt es nächste Woche an zwei Tagen, Mittwoch von 8 bis 14 Uhr und Donnerstag von 8 bis 12 Uhr.

Telefon: 02331 - 390267 oder 390264

Mail an: ausbildungsberatung@hagen.ihk.de