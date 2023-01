Aktuelle Hochwasser-Lage in Hagen

Die Volme ist zwar stark angestiegen, aber noch unter einer kritischen Marke. Das Wasser wird noch ansteigen. Zwischen Mitternacht und zwei Uhr am Morgen wird dann aber der Scheitelpunkt erreicht. Ab dann sollen die Pegel wieder sinken. Die Volme hat derzeit (Stand 19.30 Uhr) in Eckesey einen Pegelstand von 2,86 Meter. Zur Einordnung: Beim Sommerhochwasser 2021 waren es deutlich über 4,20 Meter. Der Hochwasserexperte der Feuerwehr, Michael Funke schätzt die Lage als insgesamt eher unkritisch ein. Auch die Lenne führt viel Wasser – ihr Pegel liegt in Hohenlimburg bei 2,20 Meter. Die Feuerwehr berichtet, dass es bis jetzt ein halbes Dutzend Einsätze gegeben hat. Die waren aber eher harmlos.