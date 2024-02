Aktuelle Infos zum Warnstreik im ÖPNV

Notfall-Fahrplan in Hagen

Die Busse fahren heute auf den Hauptachsen im 30 oder 60 Minuten Takt auf den Hauptachsen in die Stadtteile. Um 21.30 Uhr wird der Betrieb eingestellt. Folgende Linien sind heute trotz Streik im Stadtgebiet unterwegs (alle übrigen Linien der HST, auch die CE- und NE-Linien, fahren nicht):





• Linie 510 Rummenohl – Boele Markt: alle 60 Minuten

• Linie 512 Breckerfeld – Selbecke – Bathey: alle 30 Minuten (Breckerfeld: alle 60 Minuten)

• Linie 513 Hohenlimburg Bf – Hagen Hbf: alle 60 Minuten

• Linie 517 Haspe – Kuhlerkamp – Hohenlimburg Bf: alle 30 Minuten (Haspe: alle 60 Minuten)

• Linie 518 Herdecke Schanze – Hohenlimburg Bf: alle 60 Minuten

• Linie 521 Westerbauer Bf – Halden – Berchum: alle 30 Minuten (Berchum: alle 60 Minuten)

• Linie 525 NUR Abschnitt Hagen Hbf – Boele Markt: alle 60 Minuten

• Linie 538 Obernahmer – Herdecke: alle 60 Minuten

• Linie 541 Wetter/Vossacker – Bissingheim: alle 30 Minuten

• Linie 542 Kabel – Westerbauer – Gevelsberg: alle 30 Minuten (Gevelsberg: alle 60 Minuten)

• Linie 543 NUR Westerbauer Schleife – Lennetal Profilstr.: alle 60 Minuten

Andere Städte ohne Notbetrieb

In anderen Städten - zum Beispiel in Bochum und Dortmund - fahren heute gar keine Busse und Straßenbahnen. Der Notbetrieb ist in Hagen nur möglich, weil bei der Hagener Straßenbahn auch Busfahrer eines privaten Unternehmens fahren, die nicht zum Streik aufgerufen sind. Verdi fordert in den laufenden Tarifverhandlungen vor allem eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Weitere Infos zu den Forderungen gibt es hier.