Alkohol statt Führerschein

Heute Früh hat die Polizei schon den ersten Übernachtungsgast der Woche erwischt. Gegen 3 Uhr waren die Beamten von Zeugen in die Straße "Am Hauptbahnhof" gerufen worden. Dort war ein Mann mit seinem Auto in Schlangenlinien vorgefahren und dann in eine Kneipe gewankt.

© chalabala - stock.adobe.com