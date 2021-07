Alles falsch

In Altenhagen hat die Polizei ein sozusagen komplett gefälschtes Auto erwischt. Der Skoda war einem zivilen Streifenwagenteam am Samstagnachmittag aufgefallen, die blaue HU-Plakette am hinteren Kennzeichen war mindestens seit Dezember letzten Jahres abgelaufen.

© abr68/Fotolia.com