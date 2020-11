Allgemeine Verkehrskontrolle

Also schaute die Polizei nach. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass die Güter nicht ausreichend gesichert waren. Zum Teil lagen Metallstangen lose auf der Ladefläche, in unmittelbarer Nähe des Gefahrgutes. Der Fahrer musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 800 Euro zahlen. Auf den Verlader in Frankreich kommen 1000 Euro Geldbuße zu. Nach der Kontrolle wurde der Sattelzug durch die Beamten zum nahegelegenen Ziel begleitet.