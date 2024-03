Altenhagen: Neue Anwohnerparkzone ist umstritten

Am 1. April tritt in Teilen von Altenhagen eine neue Anwohner-Parkzone in Kraft. Die Anwohner freuen sich. Die Beschäftigten des St. Josefs-Hospitals sind hingegen sauer. Sie sehen die Gesundheitsversorgung in Gefahr.

© Felix Tusche / Radio Hagen