Eisaktion von "Hoffnung aus Hagen"

Möglich gemacht wurde die Aktion durch den gemeinnützigen Verein "Hoffnung aus Hagen". Ferhat Yagar, der zweite Vorsitzende des Vereins, will mit dieser Aktion den Kindern eine Freude bereiten:

Der Verein ist erst am Anfang des Jahres gegründet worden, hat aber schon zuvor mit Spenden und Geschenkaktionen die Kindertagesstätte der Caritas, St. Paula unterstützt. Der Verein setzt seinen Fokus auf die Unterstützung von benachteiligten Kindern, welche es sonst oft schwerer im Leben haben, erklärt Yagar:

Der Verein steckt zwar noch in den Kinderschuhen, doch hat schon mit der Zusammenarbeit mit der Kita ihr Hauptziel erreicht: Kindern eine Freude schenken. Die Kita ist natürlich auch glücklich über solche Aktionen und die Erzieher in der Kita St. Paula hoffen auf eine längere Partnerschaft mit dem Verein:

Die Kinder sind glücklich und deshalb sind es auch die Erzieher und die Mitglieder des Vereins. Hoffnung aus Hagen freut sich auf eine Zukunft voller Kinderlächeln und sie suchen dafür auch Unterstützung, egal ob es sich dabei um neue Mitglieder oder einfach nur Unterstützer handelt. Schon für Weihnachten sind weitere Geschenkaktionen mit der Kindertagesstätte St. Paula geplant.