Am Ende der Geduld

Das sei nach dem Brand im Flüchtlingslager Moria mit 13.000 obdachlos gewordenen Menschen dringender denn je, so Röspel. Seine Kritik richtet sich vor allem an Bundesinnenminister Seehofer. Dessen Aussage, nun 150 unbegleitete Minderjährige in Deutschland aufzunehmen, sei einfach zynisch.

Zusammen mit über 90 SPD-Abgeordneten hat Röspel einen Brief an die Bundeskanzlerin unterzeichnet. Diese solle von ihrer Richtlinienkompetenz Gebrauch machen und dafür sorgen, dass wir den Menschen helfen.