Am Stadtstrand Jogis Jungs schauen

Ein bisschen Public Viewing gibt es zur EM in Hagen. Eine 20 Quadratmeter Leinwand ist auf dem Gelände des Stadtstrands am Hengsteysee aufgebaut. Los geht's zum ersten Gruppenspiel der deutschen Mannschaft am Dienstag.

© detailblick-foto � Fotolia.com