Navigation

Amnesty: Hinrichtungen im Iran auf 15-Jahres-Hoch

Veröffentlicht: Freitag, 26.09.2025 14:15

Mehr als 1.000 Menschen wurden laut Menschenrechtlern in diesem Jahr bereits hingerichtet. Ihre Kritik: Die Todesstrafe werde gezielt eingesetzt, um abweichende Meinungen zu unterdrücken.

Irans Justizchef
© Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press Wire/dpa

Todesstrafe

Teheran/London (dpa) - Im Iran sind Menschenrechtlern zufolge in diesem Jahr bereits so viele Hinrichtungen verzeichnet worden wie seit 15 Jahren nicht mehr. Die Behörden der Islamischen Republik hätten mehr als 1.000 Todesurteile vollstreckt, berichtete Amnesty International. 

Das Ausmaß der Exekutionen habe «erschreckende Ausmaße» angenommen, erklärte Amnestys Regionaldirektorin Heba Morayef laut einer Mitteilung. «Die iranischen Behörden setzen die Todesstrafe weiterhin systematisch als Waffe der Repression ein, um abweichende Meinungen zu unterdrücken.»

Ende August hatten bereits die Vereinten Nationen 841 Exekutionen seit Jahresbeginn und damit einen starken Anstieg der Vollstreckungen im Vergleich zu den vergangenen Jahren beobachtet. 2024 waren es UN-Angaben zufolge insgesamt mindestens 975 Hinrichtungen. 

Während des Kriegs gegen Israel im Juni und nach Inkrafttreten einer Waffenruhe waren Irans Sicherheitsbehörden vehement gegen angebliche Kollaborateure mit dem Erzfeind vorgegangen. Iranische Medien berichteten von einer Reihe von Hinrichtungen wegen angeblicher Spionage für Israel.

© dpa-infocom, dpa:250926-930-88865/1

Weitere Meldungen

Michael Barenboim: Propalästinensische Stimmen «gecancelt»

Kultur Der Violinist unterstützt eine Demonstration gegen den Gaza-Krieg am Samstag in Berlin. Einiges in der öffentlichen Debatte findet er kritikwürdig.

Michael Barenboim

Spanisches Kriegsschiff unterwegs zur Gaza-Hilfsflotte

Politik Die «Furor» soll rund 50 Boote auf dem Weg nach Gaza unterstützen. Was die Mission erschwert und welche Alternativen Israel für die Lieferung der Hilfsgüter angeboten hat.

Spanisches Patrouillenschiff soll Gaza Hilfskonvoi unterstützen

Trump will Israels Annexionspläne im Westjordanland stoppen

Politik Schon jetzt leben 700.000 Siedler in dem besetzten Palästinensergebiet, nun denkt Netanjahus rechtsreligiöse Regierung über eine offizielle Einverleibung nach.

Generaldebatte der UN-Vollversammlung
skyline