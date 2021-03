Amphibienwanderung 2021

Viele Amphibien bleiben bei ihrer Wanderung gerne mal auf der warmen Straße sitzen. Aber auch, wenn sie sich nur am Rand aufhalten, ist es wichtig, dass Verkehrsteilnehmer den Fuß vom Gas nehmen. Bei Geschwindigkeiten über 30 km/h können durch den Strömungsdruck die Organe der Tiere platzen. Ehrenamtliche Helfer vom Naturschutzbund Hagen stellen Schutzzäune auf, sammeln täglich die Tiere ein und bringen sie auf die andere Straßenseite. Entsprechende Zäune stehen im Nimmertal, im Nahmertal, am Königsee, an der Hohenlimburger Straße und im Naturschutzgebiet Kaisbergaue. Die Amphibienwanderung geht voraussichtlich bis Ende April. Die Tiere sind vor allem abends bei einsetzender Dämmerung, milden Temperaturen und Regen unterwegs.