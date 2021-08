Angeblich kein Geld

Der Supermarkt an der Eppenhauser Straße hatte gestern die unmöglichste Kundin des Monats. Die Frau wollte mit einer vollen Einkaufstüte ohne zu bezahlen an der Kasse vorbei nach draußen gehen. Eine Mitarbeiterin sprach sie an und erklärte, die Polizei rufen zu wollen. Daraufhin zog die Gaunerin Pfefferspray aus der Tasche, und drohte, das der Frau ins Gesicht zu sprühen.

