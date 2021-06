Angriff mit Schlagstock

Ein Mann aus Hagen ist in der Nacht von einem Unbekannten mit einem Schlagstock angegriffen worden. Der Vorfall passierte gegen 1 Uhr heute früh an der Ecke Bahnhofstraße/Graf-von-Galen-Ring. Der Hagener war mit drei Männern in Streit geraten, die dort an ihren parkenden Autos standen.





