Antworten auf Hörerfragen

Beide haben auf Hörerfragen aus unserem Wahltalk geantwortet. Mitte August gab es die Runde mit den drei Kandidaten, die schon im Mai feststanden. Im Nachgang zu unserem Livestream kamen noch einige Hörerfragen auf. Eine weitere Anregung war, warum es keinen eigenen Radweg für die Bahnhofshinterfahrung gibt. Jörg nennt die Radsituation in Hagen eine Katastrophe und fordert, dass in diesem Bereich etwas passiert. Auch Schulz ist allgemein für eine Verbesserung des Radverkehrs in der Stadt. Für die Pläne stehen bereits Fördergelder zur Verfügung. Die Antworten von Josef Bücker stehen noch aus.

