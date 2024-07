Sommertour des Oberbürgermeisters

Für Erik Schulz ist es vermutlich die letzte Sommertour. Er will bei der nächsten Wahl nicht wieder antreten. Die Sommertour hat insgesamt neun Stationen, die nächste ist Freitag auf dem Wochenmarkt in Hohenlimburg. Drei Samstags-Termine gibt es auch: In Eilpe, auf der Springe und dann im Oktober beim Bauernmarkt in Dahl.





Alle Termine der Sommertour 2024 (jeweils von 11 bis 13 Uhr):

Mittwoch, 31. Juli: Altenhagen, Friedensstraße

Freitag, 2. August: Hohenlimburg, Gaußstraße

Donnerstag, 8. August: Haspe, Fußgängerzone

Freitag, 9. August: Wehringhausen, Wilhelmsplatz

Samstag, 10. August: Eilpe, Rewe

Mittwoch, 14. August: Boele, Schwerter Straße

Donnerstag, 29. August: Emst, Karl-Ernst-Osthaus-Straße

Samstag, 31. August: Springe, Johanniskirchplatz

Samstag, 12. Oktober: Dahl, Am Obergraben