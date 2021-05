AOK warnt vor Bewegungsmangel

Wer für längere Zeit sitzt oder steht, der strapaziert seine Venen. Das kann zu schweren Beinen, geschwollenen Waden, Krampfadern bis hin zu Thrombosen oder sogar einer Lungenembolie führen. Quer durch alle Altersgruppen haben jede fünfte Frau und jeder sechste Mann ein Venenproblem, das behandelt werden muss. Besonders in Zeiten von Homeoffice und Kontaktbeschränkungen reduziere sich der Bewegungsradius der Menschen in Hagen messbar, so ein Sprecher der AOK Nordwest. Um Venenprobleme zu vermeiden, gilt laut der Krankenkasse folgende Regel: Lieber laufen und liegen, statt sitzen und stehen.