Dabei handelt es sich um einen Long-Covid-Coach, den Betroffene online kostenlos nutzen können. Es gibt verschiedene Erklär- und Übungsvideos. In denen wird zum Beispiel gezeigt, was zu tun ist, wenn man selbst plötzlich Atemnot hat. Außerdem sollen die Videos Tipps geben, wie man die eigenen Energiereserven richtig einteilt. Ziel der AOK Nordwest ist es, den Online-Ratgeber immer an den aktuellen wissenschaftlichen Stand anzupassen.

