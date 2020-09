Apfelernte in Hagen

Die Biologische Station am Haus Busch sammmelt am Wochenende wieder Äpfel ein. Seit rund 30 Jahren gibt es diese Aktion schon: Gesammelt werden reife und saubere Früchte, egal ob gepflückt oder Fall- und Schüttelobst, die kommen dann in die Produktion des Hagener Apfelsaftes.

© Lina Engelhardt