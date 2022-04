App soll helfen Wölfe zu verscheuchen

Früher gab es Wölfe nur noch in deutschen Märchen, inzwischen ist er aber auch in die deutschen Wälder zurückgekehrt. Für viele Menschen, die Tiere auf einer Weide oder in einem offenen Stall haben, die kennen diese Angst, wenn in der Gegend ein Wolf gesichtet wurde. Allein 2021 gab es in NRW 61 Nutz- oder Wildtiere, die nachweislich von Wölfen gerissen wurden.

Herdenschutz-Wolf App soll helfen

Oliver Kubitz hat eine Wolfwarn-App für Android und iOS entwickelt. Er hat selbst zwei Pferde und weiß, wie das ist: Wenn eine Wildtierkamera ein Foto von einem Wolf schießt, dann sieht man das erst, wenn man die Fotos auswertet, also wenn der Wolf schon wieder weg ist. Die Warn-App von Oliver ist aber dann mit der Kamera gekoppelt und warnt automatisch auf dem Handy, wenn ein Wolf gesichtet wurde. Dann kann er direkt über eine Sirene, die mit einer WLAN-Steckdose verbunden ist, versuchen den Wolf zu vertreiben. Anwohner könnten außerdem selbst zu ihren Tieren gehen. Oft reicht schon die Anwesenheit eines Menschen, damit der Wolf abzieht.

Kaum Verwechslungsgefahr mit Hunden

Laut Oliver Kubitz schafft die App es im Moment in 80 Prozent der Fälle, Wölfe von Hunden zu unterscheiden. 100 Prozent wäre auch gar nicht möglich. Die Entwickler haben aber über 25.000 Fotos von Hunden eingespeist, anhand die KI lernen kann. Getestet wird die App in einem Wildpark, in dem auch echte Wölfe laufen. Außerdem kann jeder, der die App nutzt dann auch die Fotos von den falschen Alarmen an die Entwickler schicken. Dann wird es im Laufe der Zeit immer besser.

Die App funktioniert mit fast allen Überwachungskameras.

(Text Hendrik Frost)