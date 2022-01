Wölfe in Hagen

Demnach wurden bereits Wölfe in Garenfeld, am Staplack, in der Nähe des Flugplatzes Wahl oder oberhalb von Delstern in Richtung Holthausen auf den Waldwanderwegen gesehen. Am 17. Januar gab es den ersten bekannten Vorfall – eine Frau wurde beim Gassigehen mit ihrem Hund von einem Wolf überrascht. In einer solchen Situation sollte man folgende Tipps beachten:

© Radio Hagen

Aktuell sei die Lage in Hagen noch entspannt, da die Tiere jederzeit einfach weiterziehen könnten. Sollten sich die Wölfe bei uns vermehren, müsse man anfangen, sich Gedanken zu machen. Wenn die Wölfe Schafe von Tierhaltern reißen und die Tiere auf die Straßen in der Umgebung scheuchen, könnte das Übel ausgehen, so Blauscheck.