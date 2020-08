Appell an die Mitschüler

Ab morgen gibt es an den Schulen in Nordrhein-Westfalen keine Maskenfplicht mehr. Um in den vollen Schulklassen weiterhin ausreichend geschützt zu sein, wollen Schüler am Christian-Rohlfs-Gymnasium weiterhin eine Maske tragen. Hierbei handelt es sich um eine freiwillige Maßnahme. Bislang habe Schulleiter Pütz aber keine Stimmen gehört, die mit dem Vorhaben nicht einverstanden sind.