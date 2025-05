Bundestagsabgeordnete zu Besuch am CRG

Im Rahmen der SoWi Kurse der Einführungsphase, besuchten die Schüler und Schülerinnen letztes Jahr die Bundestagsabgeordnete der CDU von Hagen, Ennepe-Ruhr-Kreis, Tijen Ataoglu im Bundestag in Berlin. Daraufhin wurde sie auch auf einen Gegenbesuch im Gymnasium eingeladen. Der Schulleiter Alexander Bremer, glaubt das es wichtig für die Schüler ist, näher an die Politik gebracht zu werden.

Your browser does not support the audio element.

© Radio Hagen

Für diesen Austausch haben sich die Schüler und Schülerinnen Fragen ausgesucht, welche sie schon immer einem Politiker stellen wollten. Dabei wurden in der Diskussion die verschiedensten Themen angestoßen, ob Außen- oder Innenpolitik oder Wirtschaft oder Soziales.

Your browser does not support the audio element.

© Radio Hagen

Tijen Ataoglu ist beeindruckt von ihrem besuch an der Schule und wünscht sich mehr offene Gespräche mit Schülern an Schulen in ganz Hagen. Es wurde extra gesagt, das die Schüler frei ihre Fragen stellen durften und dabei natürlich auch kritisch sein dürfen. Denn das macht eine Demokratie und die Meinungsfreiheit in Deutschland ja aus. Auch die Schüler sind mit den Fragen und Antworten zufrieden:

Your browser does not support the audio element.

© Radio Hagen

Die Freiheit in Deutschland sollte nicht als selbstverständlich hingenommen werden und oft ist es schwer in den sozialen Medien seine eigene Meinung heraus zu finden. Deswegen findet die Schülersprecherin der EF es gut, das ein solches Treffen möglich gemacht wurde:

Your browser does not support the audio element.

© Radio Hagen

Die junge Generation ist die Zukunft und sollte nicht bei politischen Debatten außen vor gelassen werden. Durch dieses Projekt wurde die Wand zwischen den jungen Menschen und der Politik etwas gebrochen. Die Schule und die Bundestagsabgeordnete wollen solche Projekte öfter durchführen und planen schon für das nächste Jahr ein weiteres Treffen in Berlin.