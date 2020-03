Die Überdachung wird gereinigt, an manchen Stellen etwas repariert. Dazu ist es aber nötig, Teilbereiche des Bussteigs abzusperren. Das Gleiche gilt für die Pergola am Taxistand. Der Wirtschaftsbetrieb Hagen bittet darum, in der Zeit vom 2. Bis zu 9. April dort keine Fahrräder abzustellen.