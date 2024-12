OB-Kandidat Dennis Rehbein stellt ehrgeizigen Plan für Hagener Hauptbahnhof vor

Klimafreundlicher Mobilitäts-Hub

Der jetzige Platz vorm Hagener Hauptbahnhof ist weder schön, noch beliebt - das möchte OB-Kandidat Dennis Rehbein auch nicht schön reden. Bald soll der Berliner Platz aber attraktiver werden: Mit einer futuristischen Glasüberdachung, sodass der Busbahnhof endlich zum warmen Rückzugsort wird, mit grünen Insel, die das Ganze sowohl verschönern als auch umweltfreundlich machen sollen. Auch Shops oder Kiosks könnten in dem neuen Busbahnhof Platz finden - dafür Platz machen soll ein Umdenken des Graf-Galen-Ring. Dieser soll dann in beide Richtungen einspurig werden, die Fahrradspur wird mit der Busspur dann zusammengelegt. Stichwort Fahrräder: Eine E-Bike-Station bei der Tiefgarage soll auch dazukommen.

Endlich wieder sicher fühlen

Der Hbf ist nicht nur unattraktiv für Besucher und Unternehmen, viele Hagener fühlen sich dort auch unsicher. Die Belebung und Bebauung des Busbahnhofs soll dazu beitragen, auch ein neues Beleuchtungskonzept soll für mehr Sicherheit sorgen. Auch die Frage nach möglicher Videoüberwachung kam auf, um Straftaten schneller zu ermitteln, bzw. davor generell abzuschrecken.

Geniale Vision oder leere Phrasen?

Das Konzept ist ehrgeizig und wird in der Größe und Brandbreite an Ideen eventuell nicht zu finanzieren, nicht zu stemmen seien. Mit der Präsentation seiner Vision möchte Dennis Rehbein aber vor allem eine Diskussion starten, endlich die Probleme in Hagen anzugehen und das Bild der Stadt buchstäblich aufzuhübschen. "Der Hagener Hauptbahnhof hat viele Potenziale, die wir mit mir als Oberbürgermeister konsequent heben werden", so der Kandidat der CDU.