Arbeiten dauern an

In Henkhausen konnten die Schäden bereits behoben werden. In Hohenlimburg sind die Arbeiten in den Bereichen Am Hange, Im Löhenbusch und Auf dem Dreische abgeschlossen. An der Lethmather Straße ist der Energieversorger Enervie weiterhin im Einsatz. Wann die Arbeiten dort beendet werden können, kann aktuell noch nicht gesagt werden. Ob die Wasserrohrbrüche Folgen des Hochwassers sind, ist ebenfalls noch nicht klar. Rund 100 Häuser in Hohenlimburg sind beziehungsweise waren von den Rohrbrüchen betroffen.