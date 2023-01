Arbeiten im Westhofener Kreuz

Die Arbeiten im Westhofener Kreuz gehen in die nächste Runde. Ab heute laufen dort weitere Baugrunduntersuchungen, das sorgt für Beeinträchtigungen auf der A45. Eine Fahrspur in Richtung Frankfurt ist gesperrt. Die Autobahn GmbH will das Westhofener Kreuz umbauen und erweitern und so den Verkehrsfluss verbessern.

© Autobahn GmbH