Arbeiten während der Ferien

In den Herbstferien bleiben mehrere Sporthallen in Hagen geschlossen. Das hat das Servicezentrum Sport der Stadt mitgeteilt. Der Grund dafür: Einige Hallen werden während der schulfreien Zeit saniert. Das bedeutet, dass in der Zeit kein Training stattfinden kann.

© Matthias Ott - Fotolia