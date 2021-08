Arbeitslosenzahlen für Hagen

In Hagen stieg die Zahl der Arbeitslosen um 44 auf insgesamt 12.003 an. Das ist zu dieser Zeit im Jahr aber nicht verwunderlich, da viele Ausbildungsverträge auslaufen. Der Anstieg ist daher auch besonders bei Personen unter 25 Jahren zu verzeichnen. In diesem Zusammenhang gibt es noch eine wichtige Nachricht: In Hagen sind aktuell noch mehr als 300 Ausbildungsstellen offen.

Die Hotline für die Vermittlung lautet: 02331 - 202 450