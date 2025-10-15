Navigation

Armee: Eine der übergebenen Leichen war keine Geisel

Veröffentlicht: Mittwoch, 15.10.2025 11:35

Statt einer toten Geisel übergibt die Hamas offenbar eine andere Leiche. Was die genetische Untersuchung in Tel Aviv ans Licht bringt – und wie viele Geiseln noch vermisst werden.

Nahostkonflikt - Gaza-Stadt
© Yousef Al Zanoun/AP/dpa

Konflikt in Nahost

Tel Aviv/Gaza (dpa) - Eine der von der Hamas übergebenen Leichen stammt nach Angaben der israelischen Armee nicht von einer Geisel. Eine genetische Untersuchung im forensischen Institut in Tel Aviv habe ergeben, dass es sich bei der vierten am Dienstagabend übermittelte Leiche um keine der weiterhin vermissten getöteten Geiseln handele. In Medienberichten wird davon ausgegangen, dass es sich um die Leiche eines Palästinensers handeln könnte. «Die Hamas ist verpflichtet, alle notwendigen Anstrengungen zu machen, um die verstorbenen Geiseln zurückzuführen», hieß es in der Mitteilung. Damit verbleiben noch 21 getötete Geiseln im Gazastreifen. 

Im Februar hatte die Hamas bereits anstelle der Leiche der Geisel Schiri Bibas den Leichnam einer Palästinenserin übergeben. Die Terrororganisation räumte später einen möglichen Irrtum ein. Die Vertauschung - ob wissentlich oder versehentlich - löste in Israel große Empörung aus

© dpa-infocom, dpa:251015-930-164560/1

Weitere Meldungen

Abschuss als Option: Nato will Abschreckung verbessern

Politik Ist der jüngst gestartete Nato-Einsatz zur Sicherung der Ostflanke ausreichend, um Moskau vor weiteren Provokationen abzuhalten? Im Bündnis Nato wird das kontrovers diskutiert.

Deutsche Luftwaffe unterstützt Rumänien

«Gräben tiefer denn je» - Deutschland nach dem Gaza-Krieg

Politik Zwei Jahre hieß es auch in Deutschland: Bist du für Israel oder für Palästina? Nun ist der Krieg hoffentlich zu Ende, aber das bedeutet noch lange nicht, dass man wieder

Deutschland nach dem Gaza-Krieg - Ehepaar Cheema-Mendel

Hamas übergibt weitere Geisel-Leichen - Israel macht Druck

Politik Noch immer befinden sich 20 tote Geiseln im Gazastreifen. Israel und auch Trump üben Druck aus, damit die Hamas die Waffenruhe-Vereinbarung erfüllt.

Nahostkonflikt - Rückkehr der Geiseln
skyline