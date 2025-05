Armutszuwanderung in Hagen

So seien die Kapazitäten von Schulen und Kitas ausgeschöpft, in manchen Stadtteilen sei der soziale Frieden in Gefahr. Beim Thema Arbeitnehmerfreizügigkeit innerhalb der EU müsse die Bundesregierung den Status Arbeitnehmer neu definieren, so könne der Sozialmissbrauch eingedämmt werden. In Sachen Schrottimmobilien müsse das Land NRW Städte wie Hagen individuell beim Kauf und Abriss dieser Gebäude unterstützen.