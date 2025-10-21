Asiatische Hornisse in Hagen

Die Asiatische Hornisse macht sich breit - vor allem wahrscheinlich in der Nähe der Esserstraße in Elsey, in der Nähe des Freilichtmuseums, in der Geweke und am Staplack.

Der Herbst ist eine gute Jahreszeit, um Nester aufzufinden: Die Bäume verlieren ihr Laub, und die runden Nester, die bis zu medizinballgroß sind, sind jetzt besser zu sehen.

Die Asiatische Hornisse ist eine invasive Art und kann das Ökosystem beeinträchtigen.

Wer Asiatische Hornissen oder deren Nester beobachtet, sollte sich unverzüglich per E-Mail mit einem eindeutigen Fotobeleg, der Angabe des Fundortes (möglichst auf einem Kartenausschnitt oder mit GPS-Daten) sowie den eigenen Kontaktdaten bei der unteren Naturschutzbehörde im Umweltamt der Stadt Hagen unter umweltamt@stadt-hagen.de oder bei Annegret Schulte unter Telefon 02331/207-2904 melden. Es ist auch möglich, sich direkt an das Landesamt für Natur, Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen zu wenden.







