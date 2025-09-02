Navigation

Auch Krankenschwester Carla bei «Scrubs»-Neuauflage dabei

Veröffentlicht: Dienstag, 02.09.2025 19:22

Die Krankenhaus-Comedy «Scrubs» kommt zurück. Jetzt steht fest, dass neben den Hauptdarstellern auch eine wichtige Nebenrolle wieder mit einem bekannten Gesicht besetzt wird.

Judy Reyes
© picture alliance / dpa

Ärzte-Serie

Los Angeles (dpa) - Nachdem schon im Juli eine Neuauflage der Ärzte-Comedy «Scrubs» angekündigt wurde, steht jetzt fest, dass ein weiteres bekanntes Gesicht zurückkehrt: Oberschwester Carla Espinosa, gespielt von Judy Reyes (57), wird ebenfalls wieder an Bord der Serie sein. Sie verstärkt Zach Braff (50) in der Rolle als John Dorian (J.D.) und Donald Faison (51) als Chirurg Christopher Turk. Die Wiederverpflichtung von Reyes war wegen einer parallel laufenden Hauptrolle in der Crime-Comedy «High Potential» zunächst unklar, berichtet die US-Entertainmentseite «Deadline».

Braff und der US-Sender ABC hatten sich im Mai auf einen Deal für eine Neuauflage der Serie geeinigt. Sie lief in den USA in den Jahren 2001 bis 2010 zunächst für sieben Staffeln bei NBC und später bei ABC, dort soll auch die Neuauflage gezeigt werden. In Deutschland hatte ProSieben die Comedy ausgestrahlt.

Zach Braff
Schauspieler und Drehbuchautor Zach Braff bringt «Scrubs» zurück.© Evan Agostini/AP/dpa
Schauspieler und Drehbuchautor Zach Braff bringt «Scrubs» zurück.
© Evan Agostini/AP/dpa

