Aufbauhilfe NRW

Detaillierte Infos gibt es auf der Internetseite land.nrw.de. Die Stadt hat darüber hinaus eine Beratungsstelle eingerichtet. Die nutzt Räume im Haus Busch in Helfe, Beratung und Hilfe beim Ausfüllen der Formulare gibt es per Telefon, per Mail aber auch nach Terminvereinbarung im direkten Gespräch. Über die Anträge selbst entscheidet das Land.

Den Fond Aufbauhilfe haben Bund und Länder gemeinsam aufgestellt, für NRW stehen 12,3 Milliarden Euro zur Verfügung.

Service Telefon des Landes: 0211 4684 4994

Beratungsstelle Hochwasser: Telefon 02331 207 5520, Mail hochwasserhilfe@stadthagen.de, Terminvereinbarung: terminvergabe.hagen.de