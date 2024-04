Eine originale Sitzreihe aus einem Lufthansa-Flugzeug, das Check-In-Symbol in den Farben der Lufthansa oder doch das "Priority Boarding"-Schild für zuhause? Das ist jetzt möglich. Denn das "Lufthansa Young Network" versteigert unter dem Usernamen "healli37" zum bereits dritten Mal verschiedene Einzelteile aus alten Lufthansa-Flugzeugen. Dazu gehört beispielsweise etwas Inventar einer Boeing 474-400.

Bislang erschwingliche Preise bei Geboten

Wer sich nun denkt, dass das eh alles nicht zu bezahlen ist, weil solche Stücke nur für viel Geld über die "Ebay"-Theke gehen, der sieht sich getäuscht. Noch bis zum 28. April laufen die verschiedenen Gebote. Vieles davon, selbst bestimmte Dreiersitzreihen, sind noch nicht einmal bei der 100-Euro-Marke angekommen.





Bieten für den guten Zweck

Das über die Auktionen eingenommene Geld wird nicht in den Reihen der jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von "Lufthansa Young Network" landen, es wird für einen guten Zweck gespendet. Wie die Organisatoren bereits bekanntgegeben haben, geht das Geld unter anderem an die Aktion "Inklusion für alle". In diesem Projekt werden "junge Menschen mit Down-Syndrom über ein kontinuierliches, auf die Alter- und Entwicklungsbedarfe ausgerichtetes Musikangebot langfristig in ihrer sozialen und emotionalen Entwicklung unterstützt", sagen die Projektverantwortlichen. Zudem fließt das Geld in "Plastiksammler an der Costa Maya". Mit gespendeten Geldern probieren die Leiter dieser Aktion, "einerseits den Plastikmüll im Meer und in der Natur zu reduzieren und gleichzeitig Einkommensmöglichkeiten" für Fischerinnen und Fischer sowie Einheimische der Costa-Maya-Region in Mexiko zu generieren. Die Auktionen sind auf der Verkäuferseite des Lufthansa Young Network" überall einsehbar und werden - je nach neuem Bestgebot - aktualisiert.

Autor: Joachim Schultheis