Die meisten Waren stammen direkt vom Erzeuger, Motto: Aus der Region, für die Region. Damit lockt der Bauern- und Kreativmarkt seit Jahren im Frühjahr und im Herbst die Leute in den Hagener Süden.

Die Pfadfinder organisieren einen Spendenlauf für das Don Bosco Waisenheim. Die Hagener Polizei ist mit eine Infostand dabei, es gibt Infos zu Themen wie Eichbruchschutz oder Cibercrime.