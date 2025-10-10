Aus der Region - für die Region!
Veröffentlicht: Freitag, 10.10.2025 09:52
In Dahl wird der Herbst wieder mit einem Bauernmarkt gefeiert. Das passiert morgen in und an der Bürgerhalle. Es gibt Produkte direkt vom Bauernhof, wie zum Beispiel Obst und Gemüse oder Wurst- und Käsespezialitäten aber auch Kunsthandwerk aus der Region.
Die meisten Waren stammen direkt vom Erzeuger, Motto: Aus der Region, für die Region. Damit lockt der Bauern- und Kreativmarkt seit Jahren im Frühjahr und im Herbst die Leute in den Hagener Süden.
Die Pfadfinder organisieren einen Spendenlauf für das Don Bosco Waisenheim. Die Hagener Polizei ist mit eine Infostand dabei, es gibt Infos zu Themen wie Eichbruchschutz oder Cibercrime.