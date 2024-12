Ausbau der Windenergie in der Region Ruhr

Es geht darum, die Versorgungssicherheit der Region mit erneuerbaren Energien zu erhöhen, regionale Wertschöpfung zu ermöglichen und einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Ende Januar beginnt ein sechswöchiges Beteiligungsverfahren, in dem sowohl für Behörden und Verbände als auch für Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit zur Stellungnahme besteht.

Schon jetzt können sich Interessierte die Planunterlagen auf der Internetseite des RVR anschauen. Bevor das Verfahren beginnt, sind verschiedene Info-Veranstaltungen in der Region geplant. Die bei uns in Hagen findet am 13. Januar ab 17 Uhr im Rathaus an der Volme statt.





http://www.regionalplanung.rvr.ruhr

Hier können sich Interessierte für die Veranstaltungen anmelden: https://www.rvr.ruhr/themen/staatliche-regionalplanung/anmeldung-infoveranstaltung/