Ausbildung im Handwerk

Und so meldet die Handwerkskammer in Dortmund ein leichtes Plus bei neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen im letzten Jahr. Dieses leichte Plus fällt in Hagen sogar deutlich aus, es gibt einen Zuwachs von über 14 Prozent. Eine gute Gelegenheit, Handwerksberufe kennenzulernen, gibt es am 25. April beim Zukunftstag. Girls´ Day für die einen, Boys`Day für die anderen.