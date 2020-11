Ausbildung im Handwerk

Die Handwerkskammer in Dortmund zeichnet besonders engagierte Ausbildungsbetriebe besonders aus. Der Hagener Dachdeckerbetrieb Heinrich Hilker gehört zu den ersten, die das neue Ausbildungssiegel bekommen haben. Die Kammer will so den Stellenwert von Ausbildung unterstreichen.

© Handwerkskammer Dortmund